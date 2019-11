Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholisierter 16-Jähriger verursacht mit Auto der Eltern Verkehrsunfall

B90 Wurzbach (ots)

Am 03.11.2019 wurde die Polizeiinspektion Saale-Orla gegen 17:30 Uhr über einen Verkehrsunfall auf der B90 zwischen Wurzbach und Heinersdorf informiert. Am Unfallort stellten die eingesetzten Polizeibeamten einen betrunkenen 16-Jährigen fest, der mit dem Auto seiner Eltern alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen war. Ein vor Ort durchgeführter, vorläufiger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Der 16-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Zur weiteren medizinischen Behandlung und zur Durchführung einer Blutentnahme wurde er in das Krankenhaus gebracht. Sein Moped-Führerschein wurde im Anschluss durch die Beamten sichergestellt. Den Beschuldigten erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld