Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

Schleiz (ots)

Am 03.11.2019 gegen 12:00 Uhr kontrollierten Beamte der PI Schleiz im Bereich Heinrichsruh einen 35-jährigen Schleizer mit seinen Pkw Ford. Aufgrund von Alkohlgeruch in der Atemluft des Mannes wurde ein Alkoholtest durchgeführt, dieser erbrachte einen Wert von 1,0 Promille. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, 1 Monat Fahrverbot sowie 2 Punkte in Flensburg.

