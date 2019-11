Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Körperverletzung

Saalfeld (ots)

In den frühen Morgenstunden des 03.11.2019 kam es gegen 03:50 Uhr in der Hofer Straße in Hirschberg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 26 und 31 Jahren. Im Verlaufe der Streitigkeit schlug und trat der Ältere auf den Jüngeren ein, dieser erlitt hierdurch eine Platzwunde am Kopf, welche im Krankenhaus behandelt werden musste. 4 Männer im Alter zwischen 18 und 52 Jahren versuchten die Streithähne zu trennen und wurden von dem 31-Jährigen ebenfalls geschlagen.

