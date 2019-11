Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbrüche in Häuser

Saalfeld (ots)

Am 01.11.2019 kam es in der Zeit von 14:30 Uhr bis 18:00 Uhr zu Einbrüchen in zwei Häuser im Bad Lobensteiner, Dr.-Hermann-Aschenbach-Weg. Der oder die bislang unbekannten Täter drangen jeweils über ein Fenster in die Häuser ein, hierbei wurde einmal die Scheibe eingeschlagen und einmal aufgehebelt. In den Innenräumen wurden mehrere Schränke und Behältnisse nach Wertsachen durchsucht.

Im Tatzeitraum vom 31.10.2019 bis zum 02.11.2019, 10:30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Ortslage Göritz ein. Der oder die Täter begaben sich auf das Grundstück der im Urlaub befindlichen Familien, zerstörten zunächst 3 Lampen im Außenbereich und schlugen fortfolgend eine Scheibe ein, um in das Haus zu gelangen. Wie auch in Bad Lobenstein wurde der Innenraum durchwühlt, die Täter erlangten in allen Fällen Bargeld in bislang unbekannter Höhe und verursachten erheblichen Sachschaden.Hinweise zu den Tätern nimmt die Kriminalpolizei Saalfeld unter der Nummer 03672/417-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell