Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit Wild kollidiert

Kaulsdorf (ots)

Samstag um 05:25 Uhr befuhr ein Opel-Fahrer die B 85 von Fischersdorf kommend in Richtung Kaulsdorf, als Ausgangs einer Rechtskurve plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Trotz einer Gefahrenbremsung konnte der Fahrzeuglenker die Kollision mit dem Tier nicht mehr verhindern, so dass dieses an der Unfallstelle verendete. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von 1.500 Euro.

