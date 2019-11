Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vorfahrtsberechtigten übersehen

Saalfeld (ots)

Am Freitag um 10:05 Uhr fuhr eine BMW-Fahrerin von einem Grundstück eines Autohauses kommend auf die Straße Am Cröstener Weg auf und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten VW-Fahrer, der die Straße in Richtung Beulwitzer Straße befuhr. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein unfallbedingter Sachschaden von insgesamt 6.500 Euro

