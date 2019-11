Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Beim Wenden Fahrzeug übersehen

Rudolstadt (ots)

Ein ortsunkundiger VW-Fahrer befuhr am Freitag gegen 14:50 Uhr die Schloßstraße und bog nach rechts in die Caspar-Schulte-Straße ein. Als er merkte, dass er falsch abgebogen war, wendete er sein Fahrzeug im Kreuzungsbereich und übersah dabei eine Audi-Fahrerin, die die Caspar-Schulte-Straße stadtauswärts befuhr. In der Folge kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem ein Schaden von insgesamt 2.200 Euro entstand.

