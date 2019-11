Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

Föritz (ots)

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug befuhr in der Nacht von Freitag, den 01.11.2019 auf Samstag, den 02.11.2019 die Schulstraße in Föritz aus Richtung Ortsstraße kommend in Richtung Ortsteil Schwärzdorf. Auf Höhe der Schulstraße 9 kam das Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen den dort befindlichen Lichtmast. Dieser wurde bei dem Unfall komplett zerstört. Das verursacher Fahrzeug entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt vom Unfallort in unbekannte Richtung. Am Unfallort wurden diverse Fahrzeugteile durch die Polizei sichergestellt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Sonneberg zu melden.

