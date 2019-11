Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Hauswand auf Straße gestürzt

Sonneberg (ots)

Am Samstag, 02.11.2019, gegen 13:50 Uhr, gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein, dass in der Oberlinder Straße / Friedrich-Engels-Straße eine Hauswand auf die Straße gefallen ist.

Durch die Beamten wurden an dem betroffenen Haus vier Personen festgestellt, welche Dacharbeiten durchführten. Dabei gab eine marode Hauswand nach und fiel auf Bürgersteig und Straße. Zum Glück befanden sich zum Unglückszeitpunkt weder Fahrzeuge noch Personen in diesem Bereich, so dass niemand verletzt wurde.

Durch den Stadtbauhof wurde der Bereich komplett abgesperrt. Weitere Arbeiten wurden untersagt. Am Montag soll ein Statiker in Zusammenarbeit mit dem ebenfalls informierten Bauamt entscheiden, ob und wie die Arbeiten weiter gehen können.

Passanten werden gebeten den betroffenen Bereich nicht zu betreten!!!

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell