Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wohnhausbrand in Lehesten

Saalfeld (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache kam es am 02.11.2019 gegen 21:30 Uhr zum Brand eines unbewohnten Hauses in Lehesten, Ortsteil Schmiedebach. Über 70 Kameraden von Feuerwehren der umliegenden Ortschaften waren mit der Brandbekämpfung des in Vollbrand stehenden Gebäudes beschäftigt, die Löscharbeiten zogen sich bis in die frühen Morgenstunden des 03.11.2019 hin. Der entstandene Sachschaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt, Personen wurden beim Brand nicht verletzt. Durch die Polizei wurden Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

