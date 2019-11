Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Suche nach verletzter Frau nach Verkehrsunfall

Schleiz (ots)

Am 01.11.2019 ereignete sich gegen 12:00 Uhr in Schleiz auf dem Lidl-Parkplatz ein Verkehrsunfall bei dem eine ältere Frau angefahren wurde. Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr eine 47-jährige Frau mit ihrem Ford Escort rückwärts aus einer Parklücke. Dabei übersah sie eine ältere Dame, welche zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Rollator schräg hinter dem Pkw stand. Durch die Kollision fiel die ältere Frau zu Boden. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden. Die 47-jährige Ford-Fahrerin kümmerte sich gemeinsam mit namentlich unbekannten Zeugen um die zu Boden gefallene, ältere Dame und bot medizinische Hilfe an. Dies lehnte die ältere Frau energisch ab, obwohl sie über Rückenschmerzen klagte. Anschließend entfernte sich die ältere Frau zügig vom Unfallort, ohne dass ihre Personalien gesichert werden konnten. Von der älteren Dame gibt es die folgende Beschreibung:

- ca. 70-80 Jahre - 150-160 cm groß - schlank - weiße Haare, die zu einem Dutt zusammengesteckt waren - dunkle Hose - vermutlich weinrote Jacke

Die Polizeiinspektion Saale-Orla bittet um Hinweise zur Identität der älteren Frau, ebenso werden die Zeugen des Unfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

