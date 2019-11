Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachbeschädigung mit politischen Parolen

Pößneck (ots)

Im Tatzeitraum vom 31.10.2019 20:30 Uhr bis 01.11.2019 07:30 Uhr wurde durch unbekannte Täter in Pößneck, Bärenleite 5a ein verbotenes Symbol mittels Kreide an den dort befindlichen Laternenmast gemalt. Weiterhin beschmierte der/die Täter mittels Sprühfarbe die Mauer eines angrenzenden Grundstücks mit politischen Parolen. Durch einen Zeugen wurde am 31.10.2019 gegen 20:30 Uhr ein lauter Knall, vermutlich ausgelöst durch einen Feuerwerkskörper, bemerkt. Ob dieser im Zusammenhang mit den Schmierereien steht, ist Teil der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell