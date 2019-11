Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit Drogen unterwegs

Dittersdorf, Saale-Orla-Kreis (ots)

An der Zufahrt zu einem Feldweg zwischen der Anschlussstelle Dittersdorf der BAB 9 und der Ortschaft Dittersdorf wurden am 31.10.2019 gegen 21.30 Uhr zwei männliche Personen angetroffen und durch Polizeibeamte kontrolliert. Die beiden Männer gaben an, von Berlin zu kommen, wo sie eine Party gefeiert hätten. Jetzt warteten sie auf eine Mitfahrgelegenheit. Auf Befragen räumte einer der Männer ein, Drogen konsumiert und noch "etwas dabei" zu haben. Er übergab ein kleines Plastikbehältnis, in dem sich zwei Stückchen Ecstasy befanden. Die BTM-relevante Substanz wurde beschlagnahmt. Bei der Durchsuchung des anderen Mannes wurde BTM-Verpackungsmaterial mit Anhaftungen gefunden unf beschlagnahmt. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamin, Metamphetamin und Kokain. Gegen die beiden Ziegenrücker wurde eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet.

