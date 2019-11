Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trotz "Süßem gab`s Saures"

Neustadt/Orla, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 31.10.2019 gegen 23.00 Uhr kam es in Neustadt/Orla in der Mühlstraße zu einer Sachbeschädigung. Ein oder mehrere bisher unbekannte Täter zündeten auf der Straße mehrere Böller. Ein Böller wurde direkt vor die Haustür gelegt und gezündet. Dabei wurde die von den Bewohnern dort abgestellte Schachtel mit Süßigkeiten für die Halloween-Kinder zerstört. Weiterhin beschmierten die Unbekannten die Türklinke und die Hausfassade mit Zahnpasta. Personen kamen nicht zu Schaden. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise zu den bisher unbekannten Tätern nehmen die Polizeiinspektion in Schleiz oder die Kontaktbereichsbeamten in Neustadt/Orla entgegen.

