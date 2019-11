Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Firma für Haushaltsauflösung

Pößneck. Saale-Orla-Kreis. (ots)

Am Mittwoch wurde vom Inhaber einer Firma für Haushaltsauflösungen ein Einbruch in sein Gebäude in der Ernst-Thälmann-Straße festgestellt und Anzeige erstattet. Unbekannte Täter hatten eine Tür eingetreten, um in das Gebäude zu gelangen. Der oder die Einbrecher legten sich dann Werkzeuge und Kettensägen bereit, offenbar um sie später abzutransportieren. Möglicherweise wurden sie bei der Tat gestört und ließen daher das in Körbe und Eimer zusammengepackte Diebesgut zurück. Es wurden aber zwei Luftdruckgewehre und ein Fernglas gestohlen. Der Wert der gestohlenen Gegenstände wurde mit 120 EUR beziffert. Der durch den Einbruch entstandene Schaden wurde auf 500 EUR geschätzt.

