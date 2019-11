Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verdächtige bei Einbruchsversuch beobachtet

Saalfeld. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

Am Donnerstag gegen 22:15 Uhr hatte ein Zeuge die Polizei alarmiert, da ihm zwei verdächtige Personen in der Johannisgasse aufgefallen waren, die sich an einem Fenster eines Gebäudes zu schaffen gemacht hatten. Als die Beamten vor Ort waren, hatten die beiden Männer den Tatort verlassen. Dabei handelt es sich um einen Schuppen, der als Garage genutzt wird, gegenüber einer Gaststätte. Die Täter hatten einen Holzfensterladen des Schuppens aufgezogen, waren aber offenbar nicht in den Schuppen gelangt. Es entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell