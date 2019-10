Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mopedfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Pößneck (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am 30.10.2019 ereignete sich ein Verkehrsunfall in Pößneck. Eine 66-jährige Seat-Fahrerin kam aus der Saalfelder Straße und wollte in die Straße des Friedens einbiegen. Ein 15-jähriger Mopedfahrer kam aus der Breiten Straße und wollte in die Saalfelder Straße einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt der Seat-Fahrerin, bremste und kam zu Fall. In der Folge rutschte der Jugendliche mit dem Moped liegen gegen das Fahrzeug der 66-jährigen und stieß gegen das linke Vorderrad des Seat. Ein Unfallzeuge half dem Mopedfahrer wieder auf und wollte die Polizei verständigen. Der Mopedfahrer stieg daraufhin verletzt auf sein Moped und fuhr in Richtung Breite Straße davon. Der Unfall wurde vor Ort von der Polizei aufgenommen. Eine Fahndung nach dem Moped verleif erfolgreich. Der 15-Jährige konnte ebenfalls angetroffen werden. Dieser konnte keinen Führerschein vorweisen.

Gegen den 15-Jährigen werden nun Anzeigen unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet.

