Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Frau mit hohem Promillewert unterwegs

Kaulsdorf (ots)

Am Mittwochmorgen erwischte die Saalfelder Polizei in Kaulsdorf um kurz nach 08 Uhr eine 56 jährige Frau, welche in der Könitzer Straße ihren PKW unter dem Einfluss von Alkohol führte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,19 Promille. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein zunächst abgenommen. Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell