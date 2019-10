Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wildunfall

Strößwitz/Neustadt/Orla, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 29.10.2019 gegen 21.15 Uhr ereignete sich auf der Ortsverbindungsstraße von Breitenhain und Strößwitz ein Wildunfall. Die Fahrerin eines PKW Smart war in Richtung Strößwitz unterwegs. Plötzlich bemerkte sie einen Dachs, der vor ihr schnell die Straße überquerte. Leider ließ sich ein Zusammenstoß mit dem Tier nicht vermeiden. Der 31-jährigen Fahrerin passierte nichts. Am Smart entstand Sachschaden. Der Dachs verendete am Unfallort. Der zuständige Jagdpächter wurde informiert.

