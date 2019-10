Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheit im Straßenverkehr

Dittersdorf, Saale-Orla-Kreis (ots)

Beamten der Polizeiinspektion Schleiz fiel im Rahmen ihrer Streifentätigkeit am 29.10.2019 gegen 20.30 Uhr die besondere Fahrweise eines Autofahrers auf. In der Plothener Straße in Dittersdorf wurde der Fahrer mit seinem PKW Skoda Octavia angehalten und kontrolliert. Bei einem vor Ort durchgeführten Atemalkoholtest wurde ein Atemalkoholwert von 1,69 Promille gemessen. Der 57-jährige Fahrer musste sich im Krankenhaus in Schleiz einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

