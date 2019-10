Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kripo bittet um Hinweise zu Täter nach räuberischem Diebstahl

Rudolstadt. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

In einem Einkaufsmarkt in der Straße Am Spielborn hatte am Dienstagnachmittag eine Angestellte mit einem mutmaßlichen Ladendieb eine Auseinandersetzung. Demnach soll ein junger Mann im Supermarkt Ware eingesteckt und ohne diese zu zahlen den Kassenbereich passieren haben wollen. Die aufmerksam gewordene Ladendetektivin habe den jungen Mann daraufhin angesprochen und aufgefordert, ihr ins Büro zu folgen. Dem kam er aber nicht nach, sondern habe sich losgerissen und um sich geschlagen. Es wurde dabei aber niemand verletzt. Der Tatverdächtige sei dann in Richtung Johannes-Kepler-Straße geflüchtet. Auffällig bei dem jungen Mann, der auf 18-Jahre geschätzt wurde, war sein Fingerverband an der rechten Hand. Ansonsten wurde er als schlank beschrieben und hatte eine karierte Jacke getragen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls und nimmt Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen in der Kripo Saalfeld unter Tel. 03672/417-1464 entgegen.

