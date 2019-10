Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verfassungswidrige Parolen in Spielothek geäußert

Saalfeld. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

Anzeige wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen hat die Polizei in der Nacht zu Mittwoch in einer Spielothek in Saalfeld aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich ein etwa 30-Jähriger (deutsch) dem Personal gegenüber abschätzig verhalten haben, worauf hin er aufgefordert wurde, das Casino zu verlassen. Dem sei er zwar nachgekommen, kehrte aber zurück. In der Folge habe er verfassungswidrige Parolen von sich gegeben, weswegen er erneut der Spielothek verwiesen wurde. Beim Gehen habe der Mann noch randaliert und sei mit anderen Gästen in ein Handgemenge geraten, wobei aber niemand verletzt wurde. Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

- 180 cm - schlank - leicher Bart - Igelschnittfrisur - grau-blaue Jacke - khaki-farbener Rucksack

Als die Polizei daraufhin alarmiert wurde, entfernte sich der Mann endgültig. Er konnte von den Beamten nicht mehr angetroffen werden. Weitere Hinweise zur Identität des Mannes, der vorgeblich aus Saalfeld stammen sollte, nimmt die Saalfelder Polizei unter Tel. 03671/560 entgegen.

