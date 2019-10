Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wildunfall

Wurzbach, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 28.10.2019 gegen 20.45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Wildschweins. Ein Autofahrer fuhr auf der B 90 von Grünau kommend in Richtung Neumühle. Plötzlich überquerte ein Wildschwein die Straße. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung gelang es dem Fahrer nicht, dem Tier auszuweichen. Es kam zum Zusammenstoß. Dem Fahrer passierte nichts. Am Fahrzeug entstand unfallbedingter Sachschaden. Das Wildschwein blieb tot am Straßenrand liegen. Der Jagdpächter wurde informiert.

