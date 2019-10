Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Im Nebel Orientierung verloren

Rehmen/Pößneck, Saale-Orla-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 29.10.2019 gegen 00.10 Uhr. Ein 35-jähriger Autofahrer war auf der Straße am Seeberg von Pößneck kommend in Richtung Rehmen unterwegs. An einer Steigung hatte sich eine Nebelbank gebildet. Der Fahrer hatte plötzlich witterungsbedingt Sichtprobleme und verlor so die Orientierung. Der Steigung schließt sich unmittelbar eine Rechtskurve an. Diese übersah der Fahrer. Er fuhr weiter geradeaus und rutschte einen Abhang hinunter. Der Fahrer kam glücklicherweise mit einem Schrecken davon. Am BMW entstand Totalschaden.

