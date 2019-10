Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Körperliche Auseinandersetzung in Bus

Bad Blankenburg (ots)

Am Montagabend kam es in einem Bus in Bad Blankenburg zu einer Körperverletzung. Ein 45-jähriger Rudolstädter schlug eine 36-jährige, ebenfalls aus Rudolstadt stammende, Insassin mehrfach ins Gesicht. Der Busfahrer konnte die Beiden trennen und informierte die Polizei. Sowohl der Beschuldigte als auch die Geschädigte waren zum Tatzeitpunkt nachweislich alkoholisiert. Die Geschädigte blieb augenscheinlich unverletzt, gegen den Täter wird wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.

