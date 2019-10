Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte lösen Sicherungshebel an Lkw

Föritz. Landkreis Sonneberg. (ots)

Auf einem Grundstück im Bereich Steinräum hatten unbekannte Täter gefährliche Veränderungen an mehreren Lkw vorgenommen. Am Montagmorgen gegen 07:45 Uhr musste dies ein Lkw-Fahrer beim Start seiner Tour feststellen. Die Unbekannten hatten einen Sicherungshebel am Auflieger gelöst. Als der Lkw-Fahrer vom Grundstück und durch eine Kurve fuhr, rutschte der Auflieger von der Zugmaschine MAN. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Der Auflieger war mit mehreren Paletten Milchpulver beladen. Ein Teil der Ladung wurde beschädigt, wodurch Schaden in Höhe von 3000 EUR entstand. Der Auflieger beschädigte, nach dem er sich von der Zugmaschine gelöst hatte, den Asphalt und einen Bordstein. Am Anhänger selbst entstand Totalschaden. Auch an der Zugmaschine wurde ein fünfstelliger Schaden beziffert. Dass bei einem zweiten Lkw ebenfalls der Sicherungshebel gelöst worden war, wurde glücklicherweise vor der Fahrt bemerkt, so dass hier Schaden verhindert werden konnte.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell