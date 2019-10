Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern

Sonneberg (ots)

In Sonneberg kam es am Samstag in der Bahnhofstraße gegen 17:40 Uhr vor einem Imbissladen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Irakern und Syrern. Ein 23 jähriger wurde durch etwa 5-6 Männer körperlich angegriffen und beleidigt. Die Männer im Alter von 25 bis 30 Jahren schlugen und traten gemeinschaftlich auf den Geschädigten ein. Dieser erlitt hierdurch Verletzungen und Hämatome im Gesichtsbereich. Die vermeintlichen Tatverdächtigen trugen durch die Gegenwehr des Geschädigten ebenfalls leichte Verletzungen davon. Grund für die Auseinandersetzung war offenbar eine im Vorfeld geäußerte Bedrohung. Die Sonneberger Polizei ermittelt nun wegen wechselseitig begangenen Körperverletzungen, Bedrohung und Beleidigung.

