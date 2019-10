Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Schuh-Diebstahl

Saalfeld (ots)

Am Dienstag den 15.10.2019 wurden in der Drei-Felder-Halle, Grüne Mitte 19 in Saalfeld, während eines Sporttrainings in der Zeit von 17:30 Uhr bis 20:45 Uhr durch unbekannte Täter 3 Paar Straßenturnschuhe entwendet. Ein Geschädigter des Diebstahls zeigte diesen der Polizei an. Hierbei wurde bekannt, dass es außer ihm noch zwei weitere Geschädigte geben soll. Diese Geschädigten werden nun gebeten, sich bei dem Inspektionsdienst Saalfeld unter der 03671 560 zu melden.

