Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zahlreiche Fahrzeugführer bei Verkehrskontrollen am Wochenende unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln ertappt

Sonneberg und Landkreis (ots)

Erschreckend viele Fahrzeugführer/innen, die unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mittel ihre Fahrzeuge führten, stellten die Beamten der PI Sonneberg bei Verkehrskontrollen am Wochenende im gesamten Zuständigkeitsbereich fest.

Bereits am Freitagmorgen fiel bei der 33-jährigen Fahrerin eines Pkw Skoda in Blechhammer ein Drogenschnelltest positiv auf Amphetamine aus. Die Frau wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht und eine Anzeige gefertigt.

Am Samstag, kurz nach Mitternacht, wurde bei dem polnischen Fahrer eines Pkw Audi in Sonneberg im Bereich Grüntal ein Atemalkoholwert von 0,54 Promille festgestellt und eine Ordnungswidrigkeitsanzeige gefertigt.

Am Samstagabend dann ging den Beamten ein 36-jähriger Audifahrer mit 0,93 Promille in Haselbach ins Netz.

Am Sonntagmorgen wurde in Neuhaus am Rennweg bei dem Fahrer eines Pkw Mazda während der Kontrolle festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Noch dazu bemerkten die Beamten, dass der 42-jährige Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht.

Am Sonntagabend blieb ein 47-jähriger Skodafahrer nur knapp unter dem Straftatbestand von 1,1 Promille. Mit einem Wert von 1,06 Promille erwartet ihn nun eine Geldstrafe, ein Fahrverbot sowie eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.

Nur kurz darauf wurde in Grümpen bei einer 34-jährigen, die einen Pkw Seat führte, ein Atemalkoholwert von 0,6 Promille gemessen.

