Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Boot gestohlen

Saaldorf, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 27.10.2019 wurde bei der Polizei in Schleiz der Diebstahl eines Bootes in Saaldorf angezeigt. Das Segelboot war seit dem 24.10.2019, 18.00 Uhr bis zum 26.10.2019, 15.00 Uhr mit Seilen an einen Bootssteg befestigt. Es kann von der Wasserseite aus oder über die Landseite gestohlen worden sein. Für den Abtransport über Land sind allerdings ein Bootstrailer sowie ein geeignetes Fahrzeug erforderlich. Sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tätern oder dem Verbleib des Bootes nimmt die Polizei in Schleiz unter der Telefonnummer 03663/431-0 entgegen.

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

