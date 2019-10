Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Rudolstadt (ots)

Am Samstag ereignete sich in den frühen Morgenstunden eine Verkehrsunfallflucht in der Schlossstraße. Ein Pkw-Fahrer fuhr hier zunächst gegen die Schlossmauer, im Anschluss gegen einen Telefonmast und schließlich noch in einen Zaun. Nachdem der Fahrer seine Fahrt zunächst in Richtung Zentrum fortsetzte, ließ er sein Fahrzeug nach kurzer Zeit schließlich stehen und flüchtete in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000,- Euro. Zum Unfallgeschehen werden Zeugen gesucht.

