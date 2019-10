Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verbranntes Essen löst Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus

Sonneberg (ots)

Am späten Samstag Nachmittag riefen mehrere besorgte Einwohner der Stadt Sonneberg bei der Polizei und der Rettungsleitstelle an. In einem Mehrfamilienwohnhaus am Rand des Stadtzentrums von Sonneberg signalisierte ein Rauchmelder Feueralarm. Die Feuerwehr verschaffte sich mittels Drehleiter Zugang über ein Fenster der Whg.. In der Whg. wurde keine Person angetroffen, jedoch stand auf dem eingeschalteten Herd eine Pfanne mit verbrannten Sonntagsbraten. Der Mieter hattte für Besorgungen schnell mal die Whg. verlassen und das Essen vergessen - teurer Sonntagsbraten.

