Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Triptis, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Freitag, den 25.10.2019, kam es gegen 09:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Triptis, in der Orlagasse. Ein derzeit unbekannter Fahrer eines schwarzen Geländewagens befuhr die Orlagasse aus Richtung Platz der Jugend. Beim Einfahren in die Gasse kam der Fahrer zu weit nach rechts, überfuhr eine Treppe, die in der Folge beschädigt wurde. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Saale-Orla zu wenden (Telefon: 03663-4310).

