Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Öffentlichkeitsfahndung

Bild-Infos

Download

Rudolstadt (ots)

Am Sonntagabend, dem 18.08.2019, gegen 16:30 Uhr, kam es in 07407 Rudolstadt in einem Autohaus in der Titaniastraße zu einem Fahrzeugdiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete, nachdem er sich zuvor einige Zeit im Bereich Oststraße/ Titaniastraße aufhielt, einen PKW Alfa Romeo Stelvio in schwarz im Wert von ca. 80.000 Euro. An das entwendete Fahrzeug brachte der Täter die Kennzeichen B- MV... an und flüchtete im Anschluss in Richtung Uhlstädt. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen wurde das Fahrzeug in einem Waldstück bei Uhlstädt abgeparkt festgestellt.

Der flüchtige Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 35-40 Jahre alt

ca. 175-180 cm groß, schlanke Statur

südländische Erscheinung

kurze schwarze Haare mit lockigem Ansatz

weißes T-Shirt

hellblaue Jeans

rote Sneaker mit weißer Sohle

Für sachdienliche Hinweise wenden Sie sich bitte unter Angabe des Aktenzeichens ST/0208462/2019 an die mit der Durchführung der Ermittlungen beauftragte Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld unter der 03672-4171464

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1504

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell