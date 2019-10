Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Angriff auf Wahlbüro der AFD

Neustadt an der Orla (ots)

Am frühen Freitagmorgen in einer etwaigen Tatzeit von 01:00 - 08:00 Uhr beschmutzten unbekannte Täter die Fassade des Wahlkreisbüros der AFD am Puschkinplatz. Die Hausfassade wurde mit einer teerähnlichen Flüssigkeit bespritzt. Die beiden angrenzenden Wohnhäuser wurden hierbei ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizeiinspektion Saale-Orla ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der 03663 431 0 zu melden.

