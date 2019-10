Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unerlaubt mit Crossmaschinen unterwegs

Tanna / Saale-Orla-Kreis (ots)

Zwei Jugendliche waren am 24.10.2019 gegen 17.30 Uhr in Tanna mit zwei Vollcrossmaschinen unterwegs. Bei der polizeilichen Kontrolle in der Bachgasse wurde festgestllt, dass die beiden Jugendlichen im Alter von 15 und 18 Jahren nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sind. Aufgefallen ist, dass beide Motorräder nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen waren. Bei der KTM, die der 18-jährige Gefeller fuhr, waren weder FIN noch Motornummer erkennbar. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Der 15-jährige Tannaer hatte sich die Crossmaschine Hyossung angeblich von einem Bekannten ausgeliehen. Der 15-jährige wurde an seine Mutter übergeben.

