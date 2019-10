Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auto macht sich selbständig

Bad Lobenstein / Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 24.10.2019 gegen 22.30 Uhr stellte ein Mann seinen PKW Skoda Octavia in Bad Lobenstein am Straßenrand ab. Nach einiger Zeit kam das Auto bei leichtem Gefälle ins Rollen. Der Skoda kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überrollte die Bordsteinkante. Erst an einer Mauer hielt das Auto an. Bei dem Zusammenstoß wurden Stoßstange und Grill leicht eingedrückt. Auch an der Mauer entstand ein leichter Schaden. Der Gesamtschaden kann mit ca. 600 Euro beziffert werden. Der Fahrer hatte die Handbremse angezogen, jedoch wahrscheinlich keinen Gang eingelegt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell