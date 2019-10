Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Bei Feuerwehr Unfall verursacht und zu Fuß geflüchtet

Ebersdorf. Saale-Orla-Kreis. (ots)

Zu dem Verursacher eines Unfalls ermitteln derzeit Beamte der PI Saale-Orla. Am Donnerstagabend gegen 22:30 Uhr meldete sich ein Zeuge, der einen Unfall bei der Feuerwehr in der Hauptstraße festgestellt hatte. Ein bisher unbekannter Fahrer war mit einem blauen Pkw Audi A6 gegen einen Pflanzstein und einen Stromverteilerkasten gefahren. Der Unfallverursacher befand sich beim Eintreffen der Polizisten nicht mehr vor Ort. In der Folge meldete sich der Halter des Fahrzeuges bei der Polizei und gab an, dass Unbekannte seinen Pkw Audi gestohlen haben. Es stellte sich heraus, dass es sich dabei um den Unfallwagen handelte. Der abgemeldete Pkw Audi, mit einem Wert von geschätzten 200 EUR wurde an der Unfallstelle geborgen. Die Polizisten nahmen Anzeigen wegen des Verdachts eines Eigentumsdeliktes und der Unfallflucht auf. Da es bisher keine konkreten Hinweise auf den Fahrer gibt, werden Zeugen gebeten, sich bei den Ermittlern in der PI Saale-Orla unter Tel. 03663/4310 zu melden.

