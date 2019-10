Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Saalfeld. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde die Saalfelder Polizei zu einem Unfall in der Kulmbacher Straße alarmiert, bei dem es mehrere Verletzte gegeben haben soll. Der Unfallort befand sich in Höhe einer Tankstelle. Kurz vor 16:00 Uhr war ein 22-Jähriger mit einem Pkw Skoda aus Richtung Kaulsdorf gekommen. Zeugenaussagen zufolge habe der Fahrer mehrfach versucht, zu überholen. Letztendlich kollidierte der Skoda in der Kulmbacher Straße mit einem Pkw Peugeot, der von einer 62-Jährigen gelenkt wurde. Der Unfallverursacher wurde dabei leicht verletzt. Die Autofahrerin im Peugeot erlitt schwere Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten beim Unfallverursacher Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,23 Promille. Der Führerschein des 22-Jährigen wurde sichergestellt und eine Blutprobenentnahme veranlasst. Beide beteiligte Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

