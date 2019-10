Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Beim Überholen mit Gegenverkehr kollidiert

Lichte. Landkreis Sonneberg. (ots)

Eine Vollsperrung der B 281 für mehrere Stunden war am Mittwoch nach einem Verkehrsunfall erforderlich. Ein 25-Jähriger war mit einem VW Bora gegen 14:45 Uhr auf der Bundesstraße von Lichte in Richtung Neuhaus am Rennweg gefahren. Zu der Zeit war im Gegenverkehr ein 20-Jähriger mit einem Pkw Mercedes unterwegs. Ca. 100 m hinter dem Ortsausgang Lichte überholte der 25-Jährige einen vorausfahrenden Lkw. Dabei kam es jedoch zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegen kommenden Mercedes. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Insassen beider Fahrzeuge leicht verletzt. Beide Autos mussten mit Totalschaden abgeschleppt werden. Die Vollsperrung der Straße war um 17:45 Uhr wieder aufgehoben.

