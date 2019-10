Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Baustellensicherung beschädigt und gestohlen

Bad Lobenstein/ Saale-Orla-Kreis (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit vom 18.10.2019 bis zum 21.10.2019 eine Warnleuchte an der Baustelle im Bereich der Neustadt in Höhe der ehemaligen Milchhalle. Des weiteren stahlen sie von der Baustellenabsicherung an der Zufahrt zur Neustadt eine weitere Warnleuchte. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 200 Euro.

Sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tätern oder dem Verbleib des Beutegutes erbittet die Polizei in Schleiz (Telefonnummer 03663/431-0).

