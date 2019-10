Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Weidezaun zerschnitten

Oettersdorf/Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 23.10.2019 wurde bei der Polizeiinspektion Saale-Orla in Schleiz Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Bisher unbekannte Täter hatten in der Zeit vom 20.10.2019 bis zum 21.10.2019 an einer Viehweide am Pörmitzer Weg die Zuleitung vom Weidestromgerät zum Weidezaun zerschnitten. Auch wurden zwei Weidestäbe nach innen gedrückt, so dass die Tiere auf die Straße laufen konnten. Die so entlaufenene Rinder mussten mühevoll wieder eingefangen werden. Glücklicherweise kamen weder Personen noch Tiere zu Schaden.

Sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tätern oder den näheren Umständen der Tat erbittet die Polizei in Schleiz (Telefonnummer 03663/431-0).

