Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Körperverletzung und Sachbeschädigung

Rudolstadt (ots)

Nachdem am Mittwochabend eine 21 jährige Frau einen 28 jährigen Bekannten in ihre Wohnung einließ, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 28 jährige, einschlägig polizeibekannte Mann war noch in Begleitung eines weiteren Unbekannten. Die 21 jährige wurde offenbar in ihrer Wohnung zweimalig mittels eines Gegenstandes auf den Kopf geschlagen und verlor hiernach das Bewusstsein. Die beiden Tatverdächtigen zerschlugen weiterhin das Inventar der Wohnung und flüchteten danach in unbekannte Richtung. Die Saalfelder Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Inspektionsdienst Saalfeld

Telefon: 03671 56 0

E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell