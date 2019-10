Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mit PKW überschlagen

Arnsgereuth / Garnsdorf (ots)

Am Mittwochabend geriet ein vollbesetzter PKW auf der B281 zwischen Saalfeld und Arnsgereuth etwa 1 km nach dem Ortsausgang Saalfeld nach einer Linkskurve von der Fahrbahn. Der PKW des 65 jährigen Fahrers stieß gegen einen Bordstein und überschlug sich in der weiteren Folge. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Alle Insassen wurden jedoch glücklicherweise nicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem Fahrer ein Atemalkoholwert mit einem Wert von 1,12 Promille festgestellt werden.

