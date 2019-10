Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unter Drogen gefahren

Bad Lobenstein/Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 22.10.2019 gegen 21.30 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Saale-Orla in der Hirschberger Straße in Bad Lobenstein Fahrzeuge. Bei der Kontrolle des Fahrers eines PKW Opel Astra bemerkten die Polizisten sofort typische Anzeichen für Drogenkonsum. Mit Einverständnis des Autofahrers wurde bei ihm ein Drogenschnelltest durchgeführt. Dieser fiel positiv auf Amphetamin /Metamphetamin aus. Eine deshalb angeordnete Blutentnahme wurde im Krankenhaus durchgeführt. Dem 33-jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Auch auf der B 2 in Dobareuth war ein Mann unter Einfluss berauschender Mittel mit seinem VW Passat unterwegs. Die Beamten stellten auch hier drogentypische Anzeichen fest. Der vor Ort durchgeführte Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Nach einer im Krankenhaus durchgeführten Blutentnahme wurde dem 31-jährigen die Weiterfahrt untersagt.

