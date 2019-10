Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mokick-Fahrer nach Zusammenstoß leicht verletzt

Kamsdorf (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es in Kamsdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mokick-Fahrer und einen LKW mit Anhänger. Der Mokick-Fahrer befuhr die Kaulsdorfer Straße in Richtung Könitz, als ein wartepflichtiger LKW aus der Goethestraße auf die Kaulsdorfer Straße fuhr und den Vorfahrtberechtigten übersah. Trotz sofortig eingeleiteter Gefahrenbremsung des 15-jährigen Simsonfahrers konnte ein Zusammenstoß nicht mehr vermieden werden und der junge Mann kam zu Fall. Dadurch wurde er leicht verletzt und mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Der 53-jährige Unfallverursacher muss sich nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

