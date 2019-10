Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ergänzung zur Meldung der LPI Saalfeld vom 22.10.2019, 09:18 Uhr: "Kennzeichendiebstahl und Unfallflucht"

Sonneberg. Landkreis Sonneberg. (ots)

Nachdem die Polizei am Dienstag eine Unfallfluchtanzeige aufnahm und nach einem beteiligten Ford Fiesta fahndete, konnte das gesuchte Auto in der Folge in der Mittlere-Motsch-Straße festgestellt werden. Der unbekannte Fahrer, der mit dem Auto am Montag in der Dammstraße gegen einen anderen geparkten Pkw gefahren und geflüchtet war, hatte den Ford dann auf einem Firmengrundstück abgestellt. Am Ford befanden sich zwei unterschiedliche Kennzeichen, die tags zuvor gestohlen worden waren. Der Pkw war bereits abgemeldet und wurde ebenfalls vom unbekannten Täter gestohlen. Da bei dem Ford ein Leck bestand und Öl austrat, wurde die Feuerwehr alarmiert. Aus dem Auto wurden zudem Gegenstände sichergestellt, die möglicherweise anderen Diebstahlsdelikten zuzuordnen sind. Wer das Auto und die Kennzeichen gestohlen und in der Folge den Unfall verursacht hat, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dazu dauern an. In dem Zusammenhang bittet die Polizei in Sonneberg weiterhin um sachdienliche Hinweise von Zeugen, denen der graue Ford Fiesta bzw. die Insassen aufgefallen waren. Hinweise nimmt die Polizei in Sonneberg unter Tel. 03675/8750 entgegen.

