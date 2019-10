Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 43-Jähriger versucht, Parfum zu stehlen

Sonneberg. Landkreis Sonneberg. (ots)

Ein 43-Jähriger (polnisch) wurde gestern von der Polizei vorläufig festgenommen, da der Verdacht bestand, dass er ein Raubdelikt begangen hatte. Gegen 18:00 Uhr soll der Mann in der Bahnhofstraße in einer Drogerie versucht haben, zwei Parfumflakons im Gesamtwert von 180 EUR zu stehlen. Dies wurde von einem Angestellten jedoch bemerkt, der dann versuchte habe, den 43-Jährige an der Kasse aufzuhalten. Der Tatverdächtige wurde in der Folge mit Hilfe eines Dolmetschers in der PI Sonneberg vernommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen lagen keine weiteren Gründe vor, die Festnahme aufrecht zu erhalten. Aus dem Grund wurde der 43-Jährige noch am Abend gegen 21:30 Uhr aus der Polizeidienststelle entlassen. Bei der Tat in der Drogerie war niemand verletzt worden.

