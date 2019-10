Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt Beleuchtung

Uhlstädt. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. (ots)

Beamte der Einsatzunterstützung Saalfeld führten am 22.10.2019 im Rahmen der bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion "Licht-Test" 2019 in Uhlstädt eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Ab 06:00 Uhr kontrollierten die Polizisten rund 30 Fahrzeuge und Fahrer auf deren Fahrtüchtigkeit. An fünf Fahrzeugen wurden Beleuchtungsmängel bemerkt und die Fahrzeugführer aufgefordert, die Mängel zu beheben. In einem Fall war die Hauptuntersuchung für ein Kraftfahrzeug überfällig. Bei weiteren sieben Fahrzeugführern wurden sonstige Mängel festgestellt, beispielsweise wenn der Fahrzeugschein nicht mitgeführt wurde oder die Ladung nicht ausreichend gesichert war. Am frühen Morgen stoppten die Beamten auch einen Fahrzeugführer auf dem Weg zur Arbeit, der unter Alkoholeinfluss stand. Vor Ort hatte der Mann 0,8 Promille Atemalkohol gepustet. Ein gerichtsverwertbarer Test wurde anschließend in der Polizeistation durchgeführt. Gegen den Mann wurde die entsprechende Anzeige erstattet. Ein Fahrradfahrer passierte ebenfalls die Kontrollstelle und wurde von den Polizisten gestoppt und auf seine mangelhafte Beleuchtung hin verwarnt.

