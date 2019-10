Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrrad gestohlen

Oppurg, Saale-Orla-Kreis (ots)

In der Nacht vom 18.10.2019 zum 19.10.2019 wurde in Oppurg ein Fahrrad gestohlen. Der Eigentümer hatte sein silbergraues 28-Zoll-Fahrrad Diamant Ubaru auf seinem frei zugänglichen Grundstück im Carport an einem Fahrradständer abgestellt und mit einem Fahrradschloss am Ständer angeschlossen. Am Morgen war das Fahrrad samt Schloss aus dem Fahrradständer verschwunden. Zwei andere dort abgestellte Räder waren für die Diebe nicht von Interesse.

Sachdienliche Hinweise zu dem Fahrrad oder zu den Dieben nimmt die Polizei in Schleiz entgegen.

